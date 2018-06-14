В четверг, 14 июня, в России стартовал чемпионат мира по футболу ФИФА. Как выяснили журналисты «Фразы», в стартовом матче, который прошел в московских «Лужниках», сборная хозяев крупно обыграла Саудовскую Аравию — 5:0.

Саудовская Аравия не сумела дать бой России. Два гола были забиты россиянами еще до перерыва, еще три были проведены во втором тайме.

Чемпионат мира лично открывал президент РФ Владимир Путин. Его речь была затянувшейся, и даже вызвала свист некоторых болельщиков. Также в открытии принимал участие глава ФИФА Джанни Инфантино.

Владимир Путин смотрел за игрой с трибуны стадиона.

Как писала «Фраза», по данным СМИ, казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии.