Американские ученые доказали, что вера в Бога продлевает жизнь

Ученые из университета штата Огайо доказали, что вера в Бога продлевает жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого они провели ряд исследований.

Как пишет журнал Social Psychological and Personality Science, удалось выяснить, что люди, считающие себя религиозными, в среднем живут на 5,64 года дольше, чем неверующие.

Для своей работы ученые взяли некрологи из 42 штатов страны, изучив длительность жизни и религиозность умерших.

Отмечается, что в отдельных штатах верующие люди жили почти на 6,5 лет дольше атеистов.

В отчете отмечается, что на продолжительность жизни верующих влияет активная социальная жизнь, а также желание помочь другим, что решает проблему одиночества и малоподвижного образа жизни в старости. Также религиозные люди менее склонны к вредным привычкам и менее подвержены стрессу.

Как писала «Фраза», американские ученые составили «фоторобот Бога».