В неприятный скандал попали военные Австралии, проходящие в рядах НАТО службу в Афганистане. Как выяснили журналисты «Фразы», в Сети появился скандальный кадр.

Как сообщает ABC News, появился кадр 2007 года бронемашины Вооруженных сил Австралии с нацистским флагом.

Ранее об этом факте умалчивалось .

Поведение военных уже осудили премьер-министр Малкольм Тернбулл и Еврейская община страны.

Минобороны установило имя солдата, который взял в Афганистан нацистскую символику, но оно не называется. Военные были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает источник СМИ в министерстве, «изначально это планировалось как шутка, а не в качестве поддержки неонацистов, но флаг при этом развевался в течение продолжительного времени».

Как писала «Фраза», Польша хочет создать базу НАТО за два миллиарда долларов рядом с Калининградской областью.