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Главные новости за 14 июня 2018 года

Главные новости за 14 июня 2018 года

Шведский суд исподтишка поддержал «Газпром» в деле против «Нафтогаза». Российский «Газпром» добился победы в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Судьи рассматривали апелляционные жалобы на вынесенные арбитражные решения в пользу «Нафтогаз Украины».

Машина народного депутата разворотила «Таврию» местного жителя на Полтавщине. В ночь на 14 июня в Лубенском районе Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого оказался народный депутат Украины, член группы «Воля народа» Сергей Шахов. По данным полиции, сам депутат в это время был не за рулем.

В Минюсте рассказали как будут легализовывать однополые браки. Министерство юстиции Украины настаивает на сохранении в Плане действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека пункта о введении в Украине понятия «гражданское партнерство».

В самом центре Николаева двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Третьему помешали прохожие. В центре Николаева задержаны трое парней по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Скончался легендарный режиссер Станислав Говорухин. В четверг, 14 июня, около 10-37 утра скончался легендарный советский и российский режиссер Станислав Говорухин. Он умер в подмосковном поселке «Барвиха».

Трампа повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира за «прорыв» в отношениях с КНДР. Американского президента Дональда Трампа уже дважды в этом году выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это сделали норвежские политики.

К чемпионату мира в России Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца. В Голландии выпустили необычную марку к чемпионату мира по футболу в России. Для этого там использовали рисунок львовянина Андрея Ермоленко.

Казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии. Казаки и представители других «формирований», привлеченные к обеспечению порядка во время чемпионата мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии. Западные корреспонденты заявили, что нашли как минимум 19 таких бойцов.

Ученые установили, что мужчин губит короткий сон, а женщин – слишком длинный. Спать чересчур долго или же наоборот — очень мало, вредно для здоровья. Это подтвердили ученые из Сеульского университета.

Тэги: Нафтогаз Украины, общество, мир, Газпром, политика, Станислав Говорухин, ЧМ-2018

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