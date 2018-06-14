Шведский суд исподтишка поддержал «Газпром» в деле против «Нафтогаза»

Российский «Газпром» добился победы в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Как выяснили журналисты «Фразы», судьи рассматривали апелляционные жалобы на вынесенные арбитражные решения в пользу «Нафтогаз Украины».

Как сообщает украинская компания, решение было принято без вызова на суд представителей «Нафтогаза Украины» и не была учтена аргументация нашей стороны. В сообщении говорится, что данное решение «является временным».

Отмечается, что апелляция была подана 7 июня.

В ближайшее время «Нафтогаз Украины» подаст в суд «свои развернутые пояснения и контраргументы, и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение».

В НАК заявили, что данное решение «не приводит к автоматической отмене существующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы «Газпрома».

В свою очередь, «Газпром» заявляет, что «суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража». В российской компании уверены, что «решение лишает „Нафтогаз Украины“ оснований для попыток ареста активов „Газпрома“ за границей» Отмечается, что «Газпром» будет обжаловать соответствующие аресты в Швейцарии и Голландии.

В «Газпроме» также заявили, что согласно закону Швеции «Об арбитраже», данное решение апелляционного суда не может быть обжаловано.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил требование «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита в размере 4,6 миллиарда долларов, окончательная же сумма между компаниями с учетом взаимозачета составляет 2,6 миллиарда долларов.

Как писала «Фраза», за победу над «Газпромом» 41 сотрудник «Нафтогаза» получит премии более чем на 37 миллионов долларов.

В конце мая «Нафтогаз» начал взыскание денег с «Газпрома», заморозив акции компаний «Северного потока», а в начале лета голландский суд арестовал активы «Газпрома».