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Казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии, – СМИ

Казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии, – СМИ

Казаки и представители других «формирований», привлеченные к обеспечению порядка во время чемпионата мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии. Как выяснили журналисты «Фразы», западные корреспонденты заявили, что нашли как минимум 19 таких бойцов.

Как передает Reuters, их журналисты установили личности бойцов, а также выяснили, что те относились к полувоенным формированиям. Для этого они связались с родственниками, друзьями и другими казаками, после того, как эти люди были убиты или взяты в плен.

Сообщается, что казачий командир Александр Анищенко в разговоре с корреспондентом заявил, что около двухсот членов казачьего общества «Всевеликое войско Донское» будут охранять территории у стадиона «Ростов-Арена».

Ранее СМИ показывали, как казаки готовятся к ЧМ-2018.

Как писала «Фраза», к чемпионату мира Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца.

Также букмекеры предрекли России тяжелую победу в стартовом матче турнира.

Сообщалось, что уже известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.

Тэги: футбол, Сирия, спорт, казаки, война на Донбассе, ЧМ-2018

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