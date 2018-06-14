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Машина народного депутата разворотила «Таврию» местного жителя на Полтавщине

Машина народного депутата разворотила «Таврию» местного жителя на Полтавщине

В ночь на 14 июня в Лубенском районе Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого оказался народный депутат Украины, член группы «Воля народа» Сергей Шахов. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным полиции, сам депутат в это время был не за рулем.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало, автомобиль Toyota, в котором находился народный депутат, совершил столкновение с «Фордом» под управлением 28-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель «Форда» получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницу. Его автомобиль буквально вывернуло наизнанку. По дверям можно определить, что это была «Таврия».

Как сообщили журналистам «Фразы» в Лубенском отделе полиции, за рулем депутатской «Тойоты» находился 46-летний житель Киева. Тогда как депутату Шахову в мае этого года исполнилось 43.

Сам нардеп на своей странице в Facebook подтвердил, что попал в ДТП по дороге в Запорожье. По его словам, он отделался лишь ушибами и от госпитализации отказался: «Спасли ремни безопасности».

Кто стал виновником происшествия, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются.

Как сообщала «Фраза», 20 марта 2006 года в Черкассах произошло ДТП, в результате которого пострадал народный депутат Украины, 1-й секретарь Черкасского обкома СПУ Алексей Малиновский и его супруга.

16 октября 2006 года в Киеве в ДТП погиб народный депутат от «Нашей Украины» Юрий Оробец. ДТП произошло около 8.00 на автотрассе между станциями метро «Оболонь» и «Петровка».

17 апреля 2011 года в Киеве в дорожно-транспортном происшествии погиб народный депутат от Партии регионов Николай Лисин.

3 апреля 2012 года в Киеве произошла масштабная авария с участием автомобилей Lexus RX, Мitsubishi Оutlander, Мitsubishi Colt и Daewoо Lanos. В последней находился бывший народный депутат Левко Лукьяненко.

3 декабря того же года «Фольксваген Фаэтон» Анатолия Кинаха не разминулся с «Опелем» на Обуховской трассе под Киевом.

5 декабря 2012 года автомобиль депутата Анатолия Матвиенко протаранил забор возле Мариинского парка и врезался в дерево.

В июне 2013 года в Волынской области произошла авария с участием депутата Верховной Рады Украины от «Свободы» Валерия Чернякова.

В сентябре 2016 года в Киеве автомобиль, в котором ехала народный депутат Украины Надежда Савченко, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Спустя три месяца автомобиль, в котором находилась Савченко еще раз попал в дорожно-транспортное происшествие в Одесской области.

13 апреля 2017 года в Киеве на Троещине автомобиль, в котором находилась Савченко, сбил пожилую женщину.

Летом того же года в центре Киева на площади Победы автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился народный депутат Олег Барна, въехал в трамвай. Депутат был госпитализирован.

Утром 5 августа 2017 года бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

Тэги: ДТП, криминал, Полтавская область, народный депутат Украины

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