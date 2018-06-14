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Ученые установили, что мужчин губит короткий сон, а женщин – слишком длинный

Ученые установили, что мужчин губит короткий сон, а женщин – слишком длинный

Спать чересчур долго или же наоборот — очень мало, вредно для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», это подтвердили ученые из Сеульского университета.

Как пишет об их исследовании научный журнал BMC Public Health, эксперты университета подвергли анализу данные более чем 133,5 тысяч людей разного пола возрастом от 40 до 69 лет. Данные были собраны в разные годы за последние пятнадцать лет.

Сообщается, что при анализе ученые учитывали данные о заболеваниях, образе жизни, диете, физических нагрузках.

В частности, учитывалась продолжительность сна.

В ходе исследования ученые обнаружили у 29% мужчин и 24,5% женщин метаболический синдром (гипертония, высокий уровень триглицеридов и сахара, низкий уровень «хорошего» холестерина и т.д.)

Таким заболеваниям, по данным исследователей, более всего подвержены те, кто спал менее шести часов в сутки, или же спал более десяти часов.

По мнению ученых, для мужчин более всего вреден короткий сон, а для женщин — чересчур длинный.

Как писала «Фраза», ранее эксперты назвали самую опасную для здоровья диету, а ученые рассказали, что лук омолаживает клетки мозга и способен победить рак.

Тэги: ученые, здоровье, наука, сон

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