ЧМ-2018 в России: нигерийские болельщики попросили разрешить им проносить на стадион живых кур

С необычной просьбой к организаторам обратились болельщики сборной Нигерии, готовящейся к матчам группового раунда футбольного чемпионата мира, который стартует в России. Как выяснили журналисты «Фразы», нигерийские фанаты хотят пронести на игру с Хорватией в Калининграде живых кур.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма региона, с такой просьбой африканцы обратились в информационный центр чемпионата мира. По словам нигерийцев, живая курица — это их символ, с которым они привыкли ходить на стадионы у себя дома.

Нигерийцам в их просьбе отказали. Проносить птицу им разрешили лишь в фан-зону.

Кроме Хорватии в одной группе с Нигерией играют Аргентина и Исландия.

Как писала «Фраза», к чемпионату мира в России Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца.

Ранее букмекеры предрекли России тяжелую победу в стартовом матче турнира.

Уже известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.