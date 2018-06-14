Скончался легендарный режиссер Станислав Говорухин

В четверг, 14 июня, около 10-37 утра скончался легендарный советский и российский режиссер Станислав Говорухин. Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в подмосковном поселке «Барвиха».

О его смерти сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Выступая перед депутатами, он сказал, что «после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин, он боролся до конца с болезнью, но она его победила».

Ранее российские СМИ писали об инсульте, после которого Станислав Говорухин впал в кому.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он был депутатом «Единой России» и одним из деятелей культуры, которые 11 марта 2014 года подписали открытое обращение в поддержку политики Владимира Путина в Украине, поддержав, в том числе, аннексию Крыма.

Как режиссер он прославился фильмами «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и другими картинами. В эпоху перестройки Станислав Говорухин снял серию антисоветских фильмов.