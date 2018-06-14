Проекты «С14» и «Свободы» получили из госбюджета более 1,2 миллиона гривен

Государственный бюджет Украины спонсирует националистов. Как выяснили журналисты «Фразы», проекты организации «С14» и партии «Свобода» получили более 1,2 миллиона гривен.

Как передает «Громадське радіо», конкурсная комиссия по определению проектов национально-патриотического воспитания выделила «С14» на проект «Образовательная ассамблея» и детский лагерь «Сич-С14» около 500 тысяч гривен, еще 760 тысяч получила «Голосіївська криївка», которую создала «Свобода».

Сообщается, что 440 тысяч гривен получили проекты националистов «Национально-патриотическое воспитание — залог информационной безопасности государства», «Правосознание как фундаментальная основа современного Национально-патриотического воспитания», «Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания», «Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы Холодный яр».

Что касается ОО «Голосіївська криївка», то 760 тысяч гривен выделили на фестивали Батуринфест «Шабля», «Донцов фест», «Карпатська Україна» и «Гальчевський фест».

В конкурсной комиссии заявили, что «проекты определяют в соответствии с приоритетами, которые определены правительством в объявлении конкурса». Изучалось, насколько они «отвечают ценностным ориентирам и индикаторам эффективности, заложенным в стратегию национально-патриотического воспитания в соответствии с указом президента Украины от 2015 года».

Как писала «Фраза», радикалы из «С14» заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке.

В ноябре 2017 года «C14 наряду» с «Аль-Каидой» и ИГИЛ была включена международным ресурсом trackingterrorism.org в перечень террористических организаций.