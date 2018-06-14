Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Радикалы из «С14» заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке

Радикалы из «С14» заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке

Представители праворадикальной общественной организации «С14» приняли участие в конфликте в студенческом общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и заставили местное руководство снять объявления на русском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом представители организации написали на своей странице в Facebook.

Как утверждается, конфликт начался с того, что сотрудница общежития и охранник обругали девушку, которая обратилась с вопросом, почему объявления на доске объявлений написаны на русском языке.

В итоге на месте событий появились члены «С14» и заставили коменданта «с психами и истериками» снять все русскоязычные объявления. А «перепуганный охранник» помог прибраться.

В организации утверждают, что таким образом способствовали выполнению постановления Киевской городской государственной администрации.

«С пониманием относимся к русскоязычным, но презирать украинский не дадим», — заключили радикалы, призвав граждан и впредь обращаться к ним с подобными проблемами.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2017 года C14 наряду с «Аль-Каидой» и ИГИЛ была включена международным ресурсом trackingterrorism.org в перечень террористических организаций.

Тогда же один из лидеров организации Евгений Карась подтвердил, что С14 сотрудничает с СБУ и другими силовыми ведомствами.

27 февраля 2018 года националистическая организация «C14» обратилась за помощью к своим фанатам — в обмен на финансовую поддержку они предложили «покошмарить врагов».

С14 — украинская праворадикальная общественная организация, которая декларирует приверженность украинскому национализму. Однако ряд экспертов по ультрнационализму, в частности, политологи Андреас Умланд, Антон Шеховцов и Вячеслав Лихачов, правозащитники из Харьковской правозащитной группы, гражданская активистка Анна Гриценко, склонны причислять С14 к неонацистам. На это, по их мнению указывает как символика организации и используемые во время различных акций плакаты и лозунги, так и само название — цифра 14 является составляющей кодового слогана белых неонацистов всего мира 14/88. Она символизирует 14 слов, придуманных идеологом американского белого национализм Дэвидом Лэйном: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».

Однако в самой организации такие параллели опровергают и утверждают, что цифра 14 взялась в названии от праздника Святой Покровы 14 октября, почитаемого украинскими воинами. Кроме того цифробуквенное обозначение С14 на украинском языке может читаться как «Cіч».

Тэги: Киев, общество, университет, объявление, русский язык, украинский язык, общежитие, образование, национализм, радикализм, С14

Комментарии

Колонка автора
12.06.18 09:00

ЧМ-2018: событие захватывающее, скандальное и непредсказуемое

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.06.18 08:40

Предвыборные пиар-забавы Украины: импичмент

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»
14.06.18 09:16
1635
Последние новости
14.06.18 11:18

Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
14.06.18 10:31

Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
14.06.18 10:04

Радикалы из «С14» заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке
14.06.18 09:35

Американские ученые составили «фоторобот Бога»
14.06.18 09:16

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»
14.06.18 09:00

«Искренняя просьба». Савченко написала письмо Путину по украинским заключенным в России и приложила список
14.06.18 08:55

Колумнист «Фразы» издал в «Волге» страшный рассказ о Киеве. Его уже можно прочитать онлайн
14.06.18 08:41

Букмекеры предрекли России натужную победу в стартовом матче ЧМ-2018
14.06.18 08:27

В Киеве решили переименовать еще несколько улиц
14.06.18 08:17

Трампа повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира за «прорыв» в отношениях с КНДР

Интервью

14.06.18 09:28

Историк Андрей Мельков: Чётких правил предоставления автокефалии не выработано

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Дайверы обнаружили останки старинного корабля, везшего бриллианты на многие миллионы долларов
Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
Американские ученые составили «фоторобот Бога»
Американские ученые составили «фоторобот Бога»
Американские ученые научились видеть сквозь стены
Американские ученые научились видеть сквозь стены
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов