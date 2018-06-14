Радикалы из «С14» заставили коменданта общежития сорвать все объявления на русском языке

Представители праворадикальной общественной организации «С14» приняли участие в конфликте в студенческом общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и заставили местное руководство снять объявления на русском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом представители организации написали на своей странице в Facebook.

Как утверждается, конфликт начался с того, что сотрудница общежития и охранник обругали девушку, которая обратилась с вопросом, почему объявления на доске объявлений написаны на русском языке.

В итоге на месте событий появились члены «С14» и заставили коменданта «с психами и истериками» снять все русскоязычные объявления. А «перепуганный охранник» помог прибраться.

В организации утверждают, что таким образом способствовали выполнению постановления Киевской городской государственной администрации.

«С пониманием относимся к русскоязычным, но презирать украинский не дадим», — заключили радикалы, призвав граждан и впредь обращаться к ним с подобными проблемами.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2017 года C14 наряду с «Аль-Каидой» и ИГИЛ была включена международным ресурсом trackingterrorism.org в перечень террористических организаций.

Тогда же один из лидеров организации Евгений Карась подтвердил, что С14 сотрудничает с СБУ и другими силовыми ведомствами.

27 февраля 2018 года националистическая организация «C14» обратилась за помощью к своим фанатам — в обмен на финансовую поддержку они предложили «покошмарить врагов».

С14 — украинская праворадикальная общественная организация, которая декларирует приверженность украинскому национализму. Однако ряд экспертов по ультрнационализму, в частности, политологи Андреас Умланд, Антон Шеховцов и Вячеслав Лихачов, правозащитники из Харьковской правозащитной группы, гражданская активистка Анна Гриценко, склонны причислять С14 к неонацистам. На это, по их мнению указывает как символика организации и используемые во время различных акций плакаты и лозунги, так и само название — цифра 14 является составляющей кодового слогана белых неонацистов всего мира 14/88. Она символизирует 14 слов, придуманных идеологом американского белого национализм Дэвидом Лэйном: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».

Однако в самой организации такие параллели опровергают и утверждают, что цифра 14 взялась в названии от праздника Святой Покровы 14 октября, почитаемого украинскими воинами. Кроме того цифробуквенное обозначение С14 на украинском языке может читаться как «Cіч».