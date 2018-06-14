«Искренняя просьба». Савченко написала письмо Путину по украинским заключенным в России и приложила список

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину. Как выяснили журналисты «Фразы», также украинский политик показала список заключенных в РФ, которых она просит освободить.

Сообщение о письме появилось в «Фейсбук» Надежды Савченко.

Отметим, что к президенту РФ она обращается как «уважаемый Владимир Владимирович». Себя Надежда Савченко называет «уполномоченным представителем украинского народа» и «офицером ВСУ, который давал присягу украинскому народу».

Надежда Савченко, в частности, попросила Владимира Путина освободить украинских заключенных в России. В письме говорится, что это «искренняя просьба». Она отмечает, что вокруг украинцев, находящихся в заключении в РФ, сложилась «исключительная ситуация».

Также Надежда Савченко пишет, что не совершала преступлений против России и никогда не обращалась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

В частности, в письме говорится: «Я прошу Вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на Украинской земле, мир между украинскими и российскими народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен».

По ее словам, она убеждена, что «украинский и российский народы будут жить в мире».

Также к письму Надежда Савченко приложила список, в котором значатся 66 заключенных в РФ украинцев.

Как писала «Фраза», ранее СБУ заявила, что, как показал полиграф, Надежда Савченко готовила теракты.

В марте Верховная Рада поддержала представления Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.