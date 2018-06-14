Букмекеры предрекли России натужную победу в стартовом матче ЧМ-2018

В четверг, 14 июня, в России стартует чемпионат мира по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», букмекеры уже вовсю принимают ставки на первый матч турнира, в котором хозяева сыграют со сборной Саудовской Аравии.

Матча России и Саудовской Аравии начнется в 18-00 по киевскому времени на московском стадионе «Лужники».

По мнению мировых букмекеров, фаворитом встречи является Россия, ставки на ее победу принимаются в среднем как 1,4 к 1, на ничью ставят 4,5 к 1, а на победу Саудовской Аравии 9,5 к 1.

При этом букмекеры прогнозируют нерезультативный футбол, а самым вероятным счетом (4,5 к 1) называется победа России 1:0.

Как писала «Фраза», чемпионат мира в России стартует в четверг, 14 июня. Накануне старта турнира наш эксперт дал свой прогноз на ЧМ-2018. Также стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.