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Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»

Журналисты разобрались, как Путин может выдавать российские паспорта украинцам в «ДНР» и «ЛНР»

Россия может упростить выдачу своих паспортов украинцам, проживающим на территориях неподконтрольных Киеву «ДНР» и «ЛНР». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом во время «Прямой линии» заявили президент РФ Владимир Путин.

Издание «Страна.ua» разобралось, как это может произойти.

Как пишет СМИ, «Владимир Путин дал понять, что на гражданство РФ, по-хорошему, должны иметь право все, кто на объективных основаниях считают себя русскими и принадлежащими к русской культуре», под эту категорию подпадают миллионы украинцев.

Напоминается также, что норма о том, что жители «ДНР» и «ЛНР», проживающие в России, должны пересекать границу каждые 90 дней, была отменена в августе прошлого года.

Также, как напоминает издание, в январе 2017 года, Владимир Путин легализовал «паспорта» непризнанных республик. Эти «документы» также дают право пребывания в России 365 дней в году.

По данным СМИ, сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находятся шесть законопроектов с поправками в закон «О гражданстве Российской Федерации». По мнению источника издания в Федеральной миграционной службе России, «власть будет делать ставку на максимально широкие возможности принятия украинцев в граждане РФ».

Как говорит источник, есть как минимум два таких законопроекта.

Один из них предполагает, что «право на упрощенную процедуру получения паспорта РФ имеет любой носитель русского языка, который родился в пределах нынешней России (даже во времена Российской империи или СССР). Таким образом, теоретически, любой житель Украины, владеющий русским языком, может получить гражданство РФ.

Другой законопроект говорит, что «В Украине проживает более 10 миллионов этнических русских и необходимо принять реальные меры по защите русского населения, предоставив им возможность беспрепятственного въезда в Россию и получения российского гражданства в кратчайшие сроки». Отмечается, что «с заявлением о приеме в российское гражданство вправе обратиться те иностранные граждане, хотя бы один из родителей которых является по национальности русским».

Кроме этого, отмечается, что в первом квартале этого года российское гражданство получили уже 19 427 украинцев. За прошлый год было 85 119 украинцев.

Как писала «Фраза», в России не спешат предоставлять российское гражданство русскоязычным украинцам.

Также сообщалось, что Россия планировала заманивать украинцев гражданством на военные заводы.

Тэги: Владимир Путин, политика, Донбасс, гражданство, ЛНР, ДНР, война на Донбассе

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