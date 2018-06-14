Трампа повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира за «прорыв» в отношениях с КНДР

Американского президента Дональда Трампа уже дважды в этом году выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как выяснили журналисты «Фразы», это сделали норвежские политики.

Как передает местная телерадиокомпания NRK, норвежские депутаты были впечатлены прорывом Дональда Трампа в отношениях с Северной Кореей, после чего два парламентария от «Партии прогресса» номинировали его кандидатуру на Нобелевскую премию мира за «вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова».

Также норвежские политики отметили «нетрадиционный стиль» переговоров Дональда Трампа.

Ранее, в мае, за переговоры с Северной Кореей на Нобелевскую премию мира Дональда Трампа выдвинули 17 американских конгрессменов, которые заявили, что президент США «без устали давил на КНДР, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион».

Как писала «Фраза», ранее Дональд Трамп пригласил Ким Чен Ына в США и может прилететь в Пхеньян.

Встреча в Сингапуре не обошлась без курьезов и пикантных подробностей.