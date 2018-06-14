В Киеве решили переименовать еще несколько улиц

В Киеве продолжается переименование улиц. Как выяснили журналисты «Фразы», депутаты горсовета планируют присвоить новые названия ряду улиц, переулков и площади.

Как сообщает пресс-служба Киевского совета, решение было принято на заседании комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

Отмечается, что переименуют следующие улицы: улицу Александра Бойченко (Днепровский район) в улицу Украинского Пласта; улицу Невскую (Шевченковский район) в улицу Нивскую; улицу Желябова (Шевченковский район) в улицу Марии Капнист; улицу Кировскую (Святошинский район) в улицу Старицкой-Черняховской; улицу Мельникова (Шевченковский район) в улицу Юрия Ильенко; улицу Павла Пестеля (Шевченковский район) в улицу Братства Тарасовцев; улицу Александра Сабурова (Деснянский район) в улицу Сержа Лифаря и улицу Тверскую (Голосеевский и Печерский районы) в улицу Ежи Гедройца.

Предлагается также переименовать переулок Баумана (Шевченковский район) в переулок Фузиков, а переулок Невский (Шевченковский районе) в переулок Нивский.

Кроме этого хотят переименовать площадь Красная Пресня в Подольском районе в площадь Щекавицкую.

Теперь решение примет Киевский совет.

Как писала «Фраза», ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что декоммунизация в нашей стране фактически завершена.

Зимой в Киеве переименовывали метро.