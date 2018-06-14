На ЧМ 2018 победит европейская сборная: таков математический прогноз

Шансы сборной Испании на победу в ЧМ 2018 самые высокие и равняются 17,8%. Как выяснили журналисты «Фразы», группа ученых из университетов Германии и Бельгии предсказала исход чемпионата.

Для расчета вероятности победы, математики совместили метод ранжирования и, так называемый, алгоритм «случайный лес». После анализа 100 000 тысяч возможных вариантов, ученые пришли к определенным выводам.

Однозначным фаворитом стала сборная Испании. На втором месте — Германия у которой 17,1%. На третьем — Бразилия с 12,3%.

Ранее российские СМИ сообщали, что, живущая в самарском зоопарке коза Забияка, которую «избрали» предсказательницей ЧЕМ 2018, выбрала победителем чемпионата сборную Бельгии.