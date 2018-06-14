На открытие ЧМ-2018 в Москве приедут лидеры лишь 2 стран-участниц чемпионата

Церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 в Москве посетят главы 13 признанных мировых государств. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом среди стран, лидеры которых приедут на открытие, будут участвовать в футбольном турнире только сборные Саудовской Аравии и Панамы.

Мероприятие посетят президенты Панамы, Боливии, Парагвая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. Также церемонию посетят премьер-министр Армении, председатель верховного собрания КНДР, наследный принц Саудовской Аравии.

Ранее российские СМИ сообщали, что матч открытия ЧМ по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии посетят более 20 глав государств.

О бойкоте ЧМ 2018 заявили представители властей Великобритании, Австралии, Исландии Канады, Финляндии, Польши.

Сегодня же российские СМИ с огорчением сообщили, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который на прошлой неделе стал победителем Кубка Стэнли, не сможет посетить матч открытия чемпионата мира-2018.

Ранее мы уже сообщали, что Робби Уильямс огорчил соотечественников участием в открытии ЧМ-2018 и скептицизмом в отношении английской сборной.