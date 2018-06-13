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Главные новости за 13 июня 2018 года

Главные новости за 13 июня 2018 года

Цыгане, захватившие Южный вокзал в Киеве, жестоко избили 16-летнего парня. В Киеве возле железнодорожного вокзала толпа цыган напала на 16-летнего парня и жестоко избила его. Подробности ЧП сообщила его мать. Она написала, что ее сына ударили в голову бутылкой. Женщина сообщает, что ребята, «увидели толпу бегущих на них цыган, испугались и побежали от них». Их начали избивать. Парень потерял сознание. Как пишет его мать, он «очнулся в луже крови и получил еще удар бутылкой по голове».

Депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы, — эксперты. В опубликованном сегодня законе о Высшем антикоррупционном суде появилась норма, которая не была озвучена в ходе обсуждения и голосования за этот документ. По данными Центра противодействия коррупции, это дает возможность для оправдания крупных чиновников, чьи дела уже рассматриваются в судах. В частности, в тексте закона говорится о том, что апелляции по делам, заведенным Национальным антикоррупционным бюро Украины, и переданным на сегодняшний день в суды, будут продолжать рассматриваться не в новосозданном антикоррупционном суде, а в тех же судах общей юрисдикции.

Украинским предпринимателям разрешат использовать смартфоны и планшеты вместо кассовых аппаратов. Кабинет министров собирается разрешить украинским предпринимателям использовать вместо кассовых аппаратов смартфоны и планшеты. Правительством был одобрен пилотный проект до конца 2019 года. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, на этом украинский бизнес сможет сэкономить до двух миллиардов гривен. По его словам, с каждого кассового аппарата в Украине платится абонентская плата коммерческим структурам. Он посетовал, что «проводятся регистрации, перерегистрации и все это происходит с оплатой избранным, которую бизнес мог бы и не делать».

В то время как Гройсман ждет провокаций от силовиков, ему выдвинул ультиматум «Нафтогаз». Премьер-министр Украины Владимир провокации от представителей правоохранительных органов, крышующих контрабанду, против себя и своего правительства. Об этом он заявил в среду, 13 июня, во время обсуждения закона, призванного защищать предпринимателей от произвола силовиков. Премьер подчеркнул, что несмотря на принятие данного документа его выполняют лишь в отдельных регионах и лишь на 20-30%. При этом он обратился к нечистым на руку правоохранителям с просьбой его услышать: «Все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы».

Bloomberg назвал украинскую гривну первой по «укреплению» в мире. Украинскую гривну назвали первой в мире по укреплению к американскому доллару в 2018 году. К таким выводам пришли эксперты Bloomberg. Отмечается, что за первые пять месяцев этого года наша валюта окрепла по отношению к доллару США сразу на 7,7%. В оценке гривны говорится, что ее укрепление «происходит на фоне проблем в национальной экономике и кредитно-денежной политике, активизации военных действий на территории восточных регионов страны, отсутствия международной финансовой поддержки».

В Украине катастрофически рухнуло производство автомобилей. В мае этого года Украина произвела всего 442 автомобиля. Удручающие данные опубликовала ассоциация «Укравтопром». Для сравнения сообщается, что нынешний показатель в девяносто раз ниже того, что было еще в 2008 году.

«Укрзализныця» рассказала, когда дешевле покупать билеты. Компания «Укрзализныця» рассказала, когда выгоднее покупать железнодорожные билеты. Об этом поведали в пресс-службе компании. Сообщается, что в летний период на цену билета устанавливается дополнительный коэффициент 1,07, то есть, переплатить придется 7% стоимости. А вот с 25 декабря по 30 декабря коэффициент составит уже 1,1 (10%). Зато 31 декабря билеты можно купить за 70% их стоимости, а 9 мая — за 80% цены.

В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов. В Запорожье догхантеры заживо сожгли четырех щенков. Происшествие могло стать результатом конфликта между местными волонтерами, которые присматривали за щенками и местными жителями. По словам волонтеров в овраге парка на окраине Хортицкого района живут несколько собак и почти все они стерилизованы, но одна, которую еще не успели отвезти к ветеринарам, принесла потомство. Тогда они построили для щенят конуру, около месяца навещали и кормили их.

«Забавный и очень умный стратег». Трамп пригласил Ким Чен Ына в США и может прилететь в Пхеньян. Президент США Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным СМИ Северной Кореи, американский лидер может посетить их страну. После встречи с Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре, Дональд Трамп, в частности, пообещал снять санкции с КНДР. Как передает северокорейского информагентства, президент США пообещал снять с КНДР санкции «на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога».

Ученые признали, что человечество постепенно тупеет. То, что подозревали многие, подтвердили норвежские ученые — интеллект человечества постепенно снижается. Для этого были исследованы результаты тестов IQ за последние десятилетия. Ученые отметили, что рост интеллекта человечества был зафиксирован в первой половине двадцатого века и даже получил название «эффект Флинна». Это феномен в статистике, когда коэффициент интеллекта постепенно повышается на протяжении нескольких лет в отдельных странах и во всем мире вообще. Среди факторов, повлиявших на рост IQ, назывались улучшение питания, здравоохранения и образования, вызванные научно-техническим прогрессом.

Ученые назвали овощ, который омолаживает клетки мозга и способен победить рак. Ученые выявили новые удивительные свойства репчатого лука. Он способен очищать клетки головного мозга, способствует улучшению памяти и даже может победить рак груди. Как сообщает международная группа французских и японских ученых, лук омолаживает клетки мозга, так как содержит активные серные соединения, выводящих токсины.

Тэги: автомобиль, Верховная Рада Украины, Киев, Запорожье, драка, гривна, мир, экономика, Укрзализныця, политика, наука, смартфон, производство, Ким Чен Ын, криминал, Дональд Трамп, живодер, цыгане, Владимир Гройсман, кассовый аппарат, Антикоррупционный суд

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