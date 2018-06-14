Колумнист «Фразы» издал в «Волге» страшный рассказ о Киеве. Его уже можно прочитать онлайн

Колумнист и друг «Фразы» писатель Дмитрий Факовский опубликовал в июньском номере саратовского литературного журнала «Волга» свой рассказ «Метель».

Текст уже можно прочитать в Сети.

Как рассказал автор, рассказ был написан за несколько дней в прошлом феврале. Он с иронией заявил, что «рассказ о Киеве пришлось опубликовать летом в Саратове», добавив, что «Волга» забрала текст буквально через неделю после завершения работы над ним.

По словам писателя, некоторые его знакомые, прочитавшие рассказ, назвали его «страшным срезом киевской действительности», хотя сам он считает «Метель» скорее «киевской фантазией, которая, впрочем, может стать реальностью уже следующей зимой».

Журнал «Волга» издается в Саратове с 1966 года.