В Крыму вырубилось электричество

В аннексированном Россией Крыму отключили электричество. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось днем в среду, 13 июня.

Как передают местные СМИ, полуостров был отключен от энергоснабжения примерно в 15:25.

Сообщается, что, в частности, в Севастополе не работают банки, терминалы, тут нет электричества в торговых центрах и частных домах. В Симферополе из-за выключенных светофоров образовались пробки. Также электричества нет в Ялте и других городах.

Как сообщил непризнанный глава Крыма Сергей Аксенов, электричество должны восстановить до вечера. По его словам, на подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий.

Электричество в Крыму исчезает не впервые. Так, 22 ноября 2015 года полуостров был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередач с Украины.

Как писала «Фраза», в мае российский президент Владимир Путин лично открыл Крымский мост.

Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях.