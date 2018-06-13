В то время как Гройсман ждет провокаций от силовиков, ему выдвинул ультиматум «Нафтогаз»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает провокации от представителей правоохранительных органов, крышующих контрабанду, против себя и своего правительства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в среду, 13 июня, во время обсуждения закона, призванного защищать предпринимателей от произвола силовиков.

Как сообщает «Украинская правда», премьер подчеркнул, что несмотря на принятие данного документа его выполняют лишь в отдельных регионах и лишь на 20-30%. При этом он обратился к нечистым на руку правоохранителям с просьбой его услышать: «Все те, кто крышуют нелегальный бизнес, все те, кто крышуют нелегальную контрабанду, нелегальный доступ товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы».

«Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, мою позицию по этому поводу и мою непреклонность. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и министров», — добавил Гройсман, подчеркнув, что ничего не имеет против силовиков, которые защищают государственный суверенитет.

Глава правительства также заявил, что планирует внести изменения в закон, который в народе называют «маски-шоу стоп» с целью усиления ответственности тех, кто давит на бизнес и припугнул правоохранителей чистками.

Между тем, как сообщают «Украинские новости», руководитель компании НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал в адрес премьер-министра письмо, в котором угрожает отключением от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях Украины. По словам чиновника, это произойдет в случае, если государственные регуляторы не предусмотрят в тарифе на газ для конечных потребителей плату за использование сетей компании.

Дело в том, что «Нафтогаз» является владельцем ряда объектов газораспределительных систем и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством, иначе, по мнению Коболева, нарушается «конституционный принцип равенства всех форм собственности».

«Сложившаяся ситуация подталкивает компанию к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования его имущества путем проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем. Это может привести к отключению от газоснабжения 129 населенных пунктов в 16 областях», — говорится в письме Коболева.

Как сообщала «Фраза», 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который защищает предпринимателей от давления силовиков. Тогда же министр юстиции Павел Петренко объявил о старте программы «Маски-шоу стоп».