Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах и 23 городах

Стали известны страны, которым в 2026 году предстоит принять футбольный чемпионат мира. Как выяснили журналисты «Фразы», выбор ФИФА пал на США, Канаду и Мексику.

Чемпионат мира впервые пройдет сразу в трех странах.

Конкурентом была заявка Марокко. Объединенную заявку поддержали 134 члена конгресса ФИФА, а Марокко получило всего 65 голосов. Еще один участник был «против всех».

Матчи турнира примут 23 города.

В Мексике это — Мехико, Гвадалахара и Монтеррей.

В Канаде — Эдмонтон, Торонто и Монреаль.

Больше всех получили США — Нью-Йорк, Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити и Сиэтл.

Отмечается, что во всех городах задолго до чемпионата мира уже есть стадионы, которые полностью отвечают всем требованиям.

Организаторы чемпионата мира говорят, что хотят заработать на турнире 11 миллиардов долларов.

Как писала «Фраза», чемпионат мира в России стартует в четверг, 14 июня. Накануне старта турнира наш эксперт дал свой прогноз на ЧМ-2018. Также стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.