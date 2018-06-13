Стала известна зарплата Порошенко за май

Государственное управление делами рассказало, какой была зарплата президента Украины Петра Порошенко за май. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства официально заработал на своем посту всего 28 тысяч гривен.

Об этом сказано в ответе на запрос «Українських Новин».

В сообщении говорится, что заработная плата Петра Порошенко была начислена в размере 28 тысяч гривен и «после выплаты обязательных налогов и сборов перечислена на благотворительные цели в соответствии с поданным заявлением».

С начисленной зарплаты выплачено 5 460 гривен налогов и сборов. Таким образом, на благотворительность было перечислено 22 540 гривен.

Как писала «Фраза», в мае к приезду Петра Порошенко в Николаеве покрасили бордюры, урны и газоны.

Также сообщалось, что Петр Порошенко наградил сестру жены почетным званием.