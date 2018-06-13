Стала известна конкурсная программа 9-го Одесского кинофестиваля

В этом году в рамках девятого Одесского международного кинофестиваля будет представлено 12 фильмов в основной конкурсной программе. Вместе с тем в конкурс европейских документальных фильмов вошло восемь картин. Как выяснили журналисты «Фразы», национальный конкурс будет представлен пятью отечественными полнометражными и 10 короткометражными лентами.
Как сообщает Cut Insight, кинофорум будет проходить с 13 по 21 июля.
По словам программного директора ОМКФ Антельма Видо, в этом году к участию в фестивале было подано 1011 фильмов из 95 стран мира.
Кроме того, ряд премьер состоится в рамках внеконкурсных программ «Фестиваль фестивалей», «Украинская мюзик-холл: Украинская ретроспектива», «Специальные показы», "70 лет израильском кино«, «ОМКФ — детям».
Локации ОМКФ остались неизменными: показы будут проходить в Фестивальном дворце, кинотеатре «Родина», «Зеленом театре» и на Потемкинской лестнице.
Организаторы планируют провести специальный показ в честь выдающейся украинской режиссера Киры Муратовой, которая ушла из жизни 6 июня этого года.
Фильмом открытия 9-го Одесского международного кинофестиваля станет лента «Женщина на войне» режиссера Бенедикта Ерлинґсона (Исландия, Франция, Украина), которая была отмечена на Каннском кинофестиваля в этом году.
Организаторы киносмотра отметили, что в этом году в конкурсных программах киносмотра будет представлено 40 отечественных фильмов.
Международная конкурсная программа
- «Стикс», реж. Вольфганг Фишер (Германия, Австрия)
- «Башня. Ясный день», реж. Ягода Шельц (Польша)
- «Три с половиной», реж. Дария Гайкалова (Индия, Украина)
- «Жаль», реж. Бабис Макридис (Греция, Польша)
- «Вулкан», реж. Роман Бондарчук (Украина)
- «Хрусталь», реж. Дарья Жук (Беларусь, Германия, США, Россия)
- «Поророка», реж. Константин Полеско (Румыния, Франция)
- «Дорога грома», реж. Джим Каммингс (США)
- «Девушка», реж. Лукас Донт (Бельгия)
- «Парижское образование», реж. Жан Поль Сивейрак (Франция)
- «Перелетные птицы», реж. Серо Герра, Кристина Гайего (Колумбия, Дания)
- «Важип», реж. Аннемари Жасир (Палестина, Франция, Германия, Колумбия, Норвегия, Катар, ОАЭ)
Конкурс европейских документальных фильмов
- «Удаленное созвездие», реж. Шевон Мизраги (США, Турция, Нидерланды)
- «69 минут с 86 дней», реж. Эгиль Госкйолд Ларсен (Норвегия)
- «Домашние игры», реж. Алиса Коваленко (Украина, Франция, Польша)
- «Животные и другие люди», реж. Флавио Маркетти (Австрия)
- «Многие дети, обезьяна и замок», реж. Густаво Сальмерон (Испания)
- «Михаил и Даниил», реж. Андрей Загданский (Украина)
- «Работ», реж. Кристина Вандекеркгове (Бельгия)
- «Глаза Орсона Уэллса», реж. Марк Казинс (Великобритания)
Национальная конкурсная программа: полный метр
- «Герой моего времени», реж. Тоня Ноябрева
- «Дельта», реж. Александр Течинский
- «Терра», реж. Никон Романченко
- «Гоголь Док», реж. Алиса Павловская
- «Когда падают деревья», реж. Марыся Никитюк
Национальная конкурсная программа: короткий метр
- «8 часов», реж. Лена Шулика
- «Связь», реж. Жанна Озерная
- «Затаив дыхание», реж. Алексей Соболев
- «Крокодил», реж. Екатерина Горностай
- «Выходной», реж. Жанна Максименко-Довгич
- «В радости и только в радости», реж. Марина Рощина
- «Штангист», реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук
- «Магнитная буря», реж. Игорь Ганский
- Mia Donna, реж. Павел Остриков
- «О Марке Львовиче Тюльпанове, который разговаривал с цветами», Реж. Данная Кавелина
Напомним, в этом году Одесский кинофестиваль ввел дополнительную награду — лучшему режиссеру в национальном конкурсе.
Внеконкурсная программа «Фестиваль фестивалей»
- «Фокстрот», реж. Шмуэль Маоз (Израиль, Германия, Франция, Швейцария).
- «Молитва», реж. Седрик Кан (Франция).
- «Отчеты о Саре и Салима», реж. Муаяд Алаян (Палестина, Нидерланды, Германия, Мексика).
- «Оскорбление», реж. Зиад Дуэйра (Ливан, Франция).
- «Три лица», реж. Панахи (Иран).
- «Дочь моя», реж. Лаура Биспул (Италия, Германия, Швейцария).
- «Донбасс», реж. Сергей Лозница (Германия, Украина, Франция, Нидерланды, Румыния).
Внеконкурсная программа «Специальные показы»
- «Какофония Донбасса», реж. Игорь Минаев (Украина).
- «Капитан», реж. Роберт Швентке (Германия, Франция, Польша).
- «Человеческий поток», реж. Ай Вэйвэй (Германия, США, Чили, Палестина).
- «Новая жизнь Гогиты», реж. Ливан Когуашвили (Грузия, Хорватия, Россия, Украина).
И ленты, посвященные 100-летию со дня родження Ингмара Бергмана «Персона» и «Ингмар Бергман: Интермеццо».
Жюри 9-го Одесского международного кинофестиваля
Международная конкурсная программа: режиссер и сценарист Ритеш Батра (Индия), режиссер и сценарист Игорь Минаев (Украина, Франция), продюсер Ева Пущиньська (Польша), режиссер и сценарист Арно де Пальер (Франция). Пятый член и председатель жюри будет объявлен позже.
Конкурс европейского документального кино: програмерка Дорота Лех (Польша), режиссер Остап Костюк (Украина). Третий член жюри будет объявлен позже.
Национальная конкурсная программа: актриса Екатерина Молчанова (Украина), продюсер Марианн Слот (Франция), режиссер и сценарист Леван Когуашвили (Грузия), куратор кинорынка Берлинале Мартина Блайз (Германия).
Жюри кинокритиков FIPRESCI: киновед Сергей Васильев (Украина), кинокритик Роберт Хортон (США), исследователь кино Саньин Пейкович (Швеция).