Стала известна конкурсная программа 9-го Одесского кинофестиваля

В этом году в рамках девятого Одесского международного кинофестиваля будет представлено 12 фильмов в основной конкурсной программе. Вместе с тем в конкурс европейских документальных фильмов вошло восемь картин. Как выяснили журналисты «Фразы», национальный конкурс будет представлен пятью отечественными полнометражными и 10 короткометражными лентами.

Как сообщает Cut Insight, кинофорум будет проходить с 13 по 21 июля.

По словам программного директора ОМКФ Антельма Видо, в этом году к участию в фестивале было подано 1011 фильмов из 95 стран мира.

Кроме того, ряд премьер состоится в рамках внеконкурсных программ «Фестиваль фестивалей», «Украинская мюзик-холл: Украинская ретроспектива», «Специальные показы», ​​"70 лет израильском кино«, «ОМКФ — детям».

Локации ОМКФ остались неизменными: показы будут проходить в Фестивальном дворце, кинотеатре «Родина», «Зеленом театре» и на Потемкинской лестнице.

Организаторы планируют провести специальный показ в честь выдающейся украинской режиссера Киры Муратовой, которая ушла из жизни 6 июня этого года.

Фильмом открытия 9-го Одесского международного кинофестиваля станет лента «Женщина на войне» режиссера Бенедикта Ерлинґсона (Исландия, Франция, Украина), которая была отмечена на Каннском кинофестиваля в этом году.

Организаторы киносмотра отметили, что в этом году в конкурсных программах киносмотра будет представлено 40 отечественных фильмов.

Международная конкурсная программа

«Стикс», реж. Вольфганг Фишер (Германия, Австрия)

«Башня. Ясный день», реж. Ягода Шельц (Польша)

«Три с половиной», реж. Дария Гайкалова (Индия, Украина)

«Жаль», реж. Бабис Макридис (Греция, Польша)

«Вулкан», реж. Роман Бондарчук (Украина)

«Хрусталь», реж. Дарья Жук (Беларусь, Германия, США, Россия)

«Поророка», реж. Константин Полеско (Румыния, Франция)

«Дорога грома», реж. Джим Каммингс (США)

«Девушка», реж. Лукас Донт (Бельгия)

«Парижское образование», реж. Жан Поль Сивейрак (Франция)

«Перелетные птицы», реж. Серо Герра, Кристина Гайего (Колумбия, Дания)

«Важип», реж. Аннемари Жасир (Палестина, Франция, Германия, Колумбия, Норвегия, Катар, ОАЭ)

Конкурс европейских документальных фильмов

«Удаленное созвездие», реж. Шевон Мизраги (США, Турция, Нидерланды)

«69 минут с 86 дней», реж. Эгиль Госкйолд Ларсен (Норвегия)

«Домашние игры», реж. Алиса Коваленко (Украина, Франция, Польша)

«Животные и другие люди», реж. Флавио Маркетти (Австрия)

«Многие дети, обезьяна и замок», реж. Густаво Сальмерон (Испания)

«Михаил и Даниил», реж. Андрей Загданский (Украина)

«Работ», реж. Кристина Вандекеркгове (Бельгия)

«Глаза Орсона Уэллса», реж. Марк Казинс (Великобритания)

Национальная конкурсная программа: полный метр

«Герой моего времени», реж. Тоня Ноябрева

«Дельта», реж. Александр Течинский

«Терра», реж. Никон Романченко

«Гоголь Док», реж. Алиса Павловская

«Когда падают деревья», реж. Марыся Никитюк

Национальная конкурсная программа: короткий метр

«8 часов», реж. Лена Шулика

«Связь», реж. Жанна Озерная

«Затаив дыхание», реж. Алексей Соболев

«Крокодил», реж. Екатерина Горностай

«Выходной», реж. Жанна Максименко-Довгич

«В радости и только в радости», реж. Марина Рощина

«Штангист», реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук

«Магнитная буря», реж. Игорь Ганский

Mia Donna, реж. Павел Остриков

«О Марке Львовиче Тюльпанове, который разговаривал с цветами», Реж. Данная Кавелина

Напомним, в этом году Одесский кинофестиваль ввел дополнительную награду — лучшему режиссеру в национальном конкурсе.

Внеконкурсная программа «Фестиваль фестивалей»

«Фокстрот», реж. Шмуэль Маоз (Израиль, Германия, Франция, Швейцария).

«Молитва», реж. Седрик Кан (Франция).

«Отчеты о Саре и Салима», реж. Муаяд Алаян (Палестина, Нидерланды, Германия, Мексика).

«Оскорбление», реж. Зиад Дуэйра (Ливан, Франция).

«Три лица», реж. Панахи (Иран).

«Дочь моя», реж. Лаура Биспул (Италия, Германия, Швейцария).

«Донбасс», реж. Сергей Лозница (Германия, Украина, Франция, Нидерланды, Румыния).

Внеконкурсная программа «Специальные показы»

«Какофония Донбасса», реж. Игорь Минаев (Украина).

«Капитан», реж. Роберт Швентке (Германия, Франция, Польша).

«Человеческий поток», реж. Ай Вэйвэй (Германия, США, Чили, Палестина).

«Новая жизнь Гогиты», реж. Ливан Когуашвили (Грузия, Хорватия, Россия, Украина).

И ленты, посвященные 100-летию со дня родження Ингмара Бергмана «Персона» и «Ингмар Бергман: Интермеццо».

Жюри 9-го Одесского международного кинофестиваля

Международная конкурсная программа: режиссер и сценарист Ритеш Батра (Индия), режиссер и сценарист Игорь Минаев (Украина, Франция), продюсер Ева Пущиньська (Польша), режиссер и сценарист Арно де Пальер (Франция). Пятый член и председатель жюри будет объявлен позже.

Конкурс европейского документального кино: програмерка Дорота Лех (Польша), режиссер Остап Костюк (Украина). Третий член жюри будет объявлен позже.

Национальная конкурсная программа: актриса Екатерина Молчанова (Украина), продюсер Марианн Слот (Франция), режиссер и сценарист Леван Когуашвили (Грузия), куратор кинорынка Берлинале Мартина Блайз (Германия).

Жюри кинокритиков FIPRESCI: киновед Сергей Васильев (Украина), кинокритик Роберт Хортон (США), исследователь кино Саньин Пейкович (Швеция).