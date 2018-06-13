Мастерство древних хирургов-инков удивило исследователей

Искусность, с которой древние инки проводили операции на черепе, удивила современных ученых. Как выяснили журналисты «Фразы», особенно это касается трепанации черепа.

По данным американских ученых, занявшихся этим вопросом, успешность операций инков была вдвое выше, чем в США во время гражданской войны, хотя эти эпохи разделяют четыре сотни лет.

Специалисты отправились в прибрежные районы и Андское нагорье Перу, где исследовали найденные черепа, на которых были следы от трепанации. Ученые отметили, что операции проводились настолько мастерски, что выживали 80% пациентов.

Возможной причиной успеха инков по сравнению с американскими военными хирургами ученые называют чрезвычайную гигиену, ведь во время гражданской войны в США, как признают историки, стерилизация зачастую не использовалась.

Империя инков была крупнейшим государством Южной Америки в XI-XVI веках, после чего пала перед испанскими завоевателями.

Как писала «Фраза», несколько лет назад была разгадана тайна узелкового письма инков, а в Перу нашли доисторическую обсерваторию.