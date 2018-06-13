Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы, – эксперты

Депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы, – эксперты

В опубликованном сегодня законе о Высшем антикоррупционном суде появилась норма, которая не была озвучена в ходе обсуждения и голосования за этот документ. Как выяснили журналисты «Фразы», по данными Центра противодействия коррупции, это дает возможность для оправдания крупных чиновников, чьи дела уже рассматриваются в судах.

В частности, в тексте закона говорится о том, что апелляции по делам, заведенным Национальным антикоррупционным бюро Украины, и переданным на сегодняшний день в суды, будут продолжать рассматриваться не в новосозданном антикоррупционном суде, а в тех же судах общей юрисдикции.

Как сообщает официальный сайт ЦПК, данная правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Ее также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады. А появилась она якобы лишь за час до голосования.

По словам председателя правления организации Виталия Шабунина, «эта норма — это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах». В ЦПК допускают, что принятая норма поможет отложить вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет.

При этом, как отмечают антикоррупционеры, изначально согласно договоренностей с международными партнерами, апелляция дел, которые на данный момент находятся в общих судах, должна была состояться в специальной апелляционной палате Антикоррупционного суда.

По убеждению председателя Transparency International Украина Ярослава Юрчишина, «президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку».

Как сообщала «Фраза», 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Высшем антикоррупционном суде».

11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.

Тэги: Верховная Рада Украины, суд, общество, коррупция, политика, Национальное антикоррупционное бюро, Виталий Шабунин, Высший антикоррупционный суд

Комментарии

Колонка автора
12.06.18 09:00

ЧМ-2018: событие захватывающее, скандальное и непредсказуемое

Автор: Андрей Шахов

Статьи

13.06.18 08:37

«Чмошная» люстрация по-украински

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 13 июня 2018 года

Главные новости за 13 июня 2018 года
13.06.18 19:37
169
Последние новости
13.06.18 21:00

Американские ученые научились видеть сквозь стены
13.06.18 19:37

Главные новости за 13 июня 2018 года
13.06.18 17:11

В Крыму вырубилось электричество
13.06.18 16:30

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах и 23 городах
13.06.18 16:28

В то время как Гройсман ждет провокаций от силовиков, ему выдвинул ультиматум «Нафтогаз»
13.06.18 16:09

Стала известна зарплата Порошенко за май
13.06.18 15:55

Стала известна конкурсная программа 9-го Одесского кинофестиваля
13.06.18 15:26

Мастерство древних хирургов-инков удивило исследователей
13.06.18 14:58

В Африке погибли несколько старейших баобабов. Ученые не понимают, что произошло
13.06.18 14:56

Депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы, – эксперты

Интервью

13.06.18 09:04

Правозащитница Юлия Трало: Верховный суд удовлетворил иск переселенки по делу о прекращении пенсионных выплат

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Американские ученые научились видеть сквозь стены
Американские ученые научились видеть сквозь стены
Американские ученые научились видеть сквозь стены
Американские ученые научились видеть сквозь стены
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете
В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов