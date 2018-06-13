Депутаты сумели пропихнуть поправку, бьющую по работе НАБУ за все последние годы, – эксперты

В опубликованном сегодня законе о Высшем антикоррупционном суде появилась норма, которая не была озвучена в ходе обсуждения и голосования за этот документ. Как выяснили журналисты «Фразы», по данными Центра противодействия коррупции, это дает возможность для оправдания крупных чиновников, чьи дела уже рассматриваются в судах.

В частности, в тексте закона говорится о том, что апелляции по делам, заведенным Национальным антикоррупционным бюро Украины, и переданным на сегодняшний день в суды, будут продолжать рассматриваться не в новосозданном антикоррупционном суде, а в тех же судах общей юрисдикции.

Как сообщает официальный сайт ЦПК, данная правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Ее также не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады. А появилась она якобы лишь за час до голосования.

По словам председателя правления организации Виталия Шабунина, «эта норма — это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах». В ЦПК допускают, что принятая норма поможет отложить вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет.

При этом, как отмечают антикоррупционеры, изначально согласно договоренностей с международными партнерами, апелляция дел, которые на данный момент находятся в общих судах, должна была состояться в специальной апелляционной палате Антикоррупционного суда.

По убеждению председателя Transparency International Украина Ярослава Юрчишина, «президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку».

Как сообщала «Фраза», 7 июня 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Высшем антикоррупционном суде».

11 июня его подписал президент Украины Петр Порошенко.