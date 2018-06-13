В Африке погибли несколько старейших баобабов. Ученые не понимают, что произошло

В Африке за последние годы погибли несколько древних баобабов. Как выяснили журналисты «Фразы», они считались самыми крупными из сохранившихся деревьев.

При этом ученые не знают, что могло стать причиной их гибели. Проблему баобабов исследовали специалисты университетов Южной Африки, Румынии и США, но были вынуждены лишь развести руками.

Одной из версий гибели деревьев называется изменение климата на Юге африканского континента, где поднялась температура и пришла засуха.

Отмечается, что погибшим баобабам было от 1,1 до 2,5 тысяч лет. Девять из них входили в список самых старых деревьев, а пять были в списке самых крупных. Деревья росли в Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии.

На самом деле баобабы выживают в тяжелых условиях, но когда умирают, то гниют изнутри, после чего разваливаются, превращаясь в труху.

Как писала «Фраза» несколько лет назад, планировалось соорудить гигантский мобильный город для пустыни Сахара. Песок из нее долетел до Сочи и Одессы.