В школьных учебниках Украины нашли массу ксенофобии, курьезов и глупых ошибок

Начиная с 2017 года Министерство образования и науки проводило экспертизу школьных учебников, по которым учатся украинские дети. Как выяснили журналисты «Фразы», в них нашли массу ошибок.

Среди недочетов украинских учебников специалисты министерства назвали использование слов «негр», «жид» и «цыган».

Нашел ошибки в учебнике «География» за 8 класс и сайт «Капитал».

Там, например, пишут для детей такое: «Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же границах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня — выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?»

Или другая цитата: «Невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру. Везде на Земле, где есть черноземные почвы (Украина, Молдова, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Канада, США, Аргентина, Бразилия), живут и обрабатывают землю украинцы — самая хлеборобная нация мира».

Также выделяют следующую цитату из учебника «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, кормится весь мир».

Пишут в учебнике и такое: «Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве по ракетостроению и освоению космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Наша нация дала миру Крылья».

Говорится там и о песнях: «Веками украинцы создавали самые мелодичные в мире народные песни. Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тысяч народных песен. Украинская народная мелодика легла в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира».

Хватает в учебнике и других непонятных высказываний.

Как писала «Фраза», ранее Министерство образования и науки заявляло, что в учебниках полностью отсутствует герои, представляющие людей с инвалидностью (в то время как в стране таковыми являются 6% населения), а пожилые люди изображаются исключительно немощными. Также предлагалось убрать слово «родители» из учебников.