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Арестованного в Иране украинского моряка Новичкова хотят обменять на задержанного в Харькове иранского студента

Арестованного в Иране украинского моряка Новичкова хотят обменять на задержанного в Харькове иранского студента

Иранские власти попытаются обменять арестованного в Тегеране 33-летнего украинского моряка Андрея Новичкова на задержанного в Харькове иранского студента. Как выяснили журналисты «Фразы», такое предположение высказала родственница моряка Елена Вирановская в программе «Касается каждого», которая выходит по будням в 18.00 на телеканале «Интер».

В начале 2017 года Андрей Новичков был арестован по обвинению в совершении умышленного убийства иранского моряка Мохаммада Багранпура. По словам Андрея, который стал единственным очевидцем инцидента, иранец выпал за борт. Трехдневные поиски тела иранского моряка не дали результатов. Обвинения в адрес Андрея Новичкова сформированы на базе написанного им рапорта об инциденте, и смс-сообщения, которое незадолго до происшествия отправил жене Мохаммад Багранпур — он сообщил, что Андрей ставит перед ним задачи, которые сложно выполнить.

«В иранской тюрьме мой внук был с 11 февраля по 11 сентября 2017 года. Он был сначала месяц в Бандрабасе, а потом его перевели в Тегеран. 25 февраля мне позвонил внук и сказал, что он в тюрьме. В этот же день мне звонит второй секретарь посольства Ирана и говорит: ваш внук арестован, и это политический вопрос, потому что в Харькове с 16 августа 2016 года задержан иранец, студент и аспирант политехнического института, с которым не решается вопрос», — рассказала бабушка моряка Елена Вирановская.

Изучившие ситуацию эксперты программы «Касается каждого» высказали сомнения в обоснованности выдвинутых против Андрея Новичкова обвинений.

«Мне это уникально все слушать, потому что свидетелей нет, тела не нашли, а вы обвиняетесь по серьезной статье», — сказала психолог Елена Рыхальская.

Известная юрист-криминолог Анна Маляр также усомнилась в обоснованности обвинений. «Нет тела человека, которого или довели до суицида, или убили. Как тогда, я не могу понять, доказывают механизм убийства, если нет ни остатков тела этого человека, ни самого этого человека, ни живого,ни мертвого?», — сказала юрист.

На вопрос ведущего программы о возможности того, что Мохаммад Багранпур может быть жив, Андрей Новичков, который находился со студией «Касается каждого» на прямой связи из Ирана, сказал: «Такое предположение высказывали неоднократно. Но вы не понимаете, что это за страна. Даже, если он жив, дело все равно не закроют».

Присутствовавший в студии «Касается каждого» заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилыч сообщил, что МИД Украины обладает ресурсами и работает над тем, чтобы обеспечить возвращение Андрея Новичкова в Украину. «Мы прилагаем все усилия, и у нас есть надежда, что может быть принято решение о его освобождении на этапе досудебного следствия. Это — наша цель», — сказал дипломат.

Тэги: общество, криминал

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