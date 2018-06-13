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Украинским предпринимателям разрешат использовать смартфоны и планшеты вместо кассовых аппаратов

Украинским предпринимателям разрешат использовать смартфоны и планшеты вместо кассовых аппаратов

Кабинет министров собирается разрешить украинским предпринимателям использовать вместо кассовых аппаратов смартфоны и планшеты. Как выяснили журналисты «Фразы», правительством был одобрен пилотный проект до конца 2019 года.

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, на этом украинский бизнес сможет сэкономить до двух миллиардов гривен. По его словам, с каждого кассового аппарата в Украине платится абонентская плата коммерческим структурам. Он посетовал, что «проводятся регистрации, перерегистрации и все это происходит с оплатой избранным, которую бизнес мог бы и не делать».

В свою очередь, и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в Украине 1,117 миллиона юридических лиц, платящих налоги, и 1,719 миллиона частных предпринимателей. Она добавила, что через РРО в минувшем году в ГФС было подано 73,5 миллионов отчетов, а ежедневно печатается сразу 18 миллионов чеков. По ее словам, кассовый аппарат в Украине сегодня стоит 5-20 тысяч гривен.

Ожидается, что таким образом можно будет обслуживать торговлю по Интернету, через автоматы, а также перевозку пассажиров и прием наличных для дальнейшего перевода, где сейчас кассовые аппараты не применяются.

Таким образом, по ее словам, с новой системой, когда отчетность будет идти через смартфоны и планшеты, упростится и ведение бизнеса в Украине.

Нынешний пилотный проект продлится до конца 2019 года, после чего примут решение о его дальнейшем внедрении.

Как писала «Фраза», на прошлой неделе Рада уволила министра финансов Александра Данилюка, а тот заявил о давлении.

Ранее Владимир Гройсман сообщил о старте приватизации «небольших предприятий».

Тэги: бизнесмен, общество, экономика, предприниматели, кассовый аппарат

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