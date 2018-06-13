В Киеве проходят учения. Полиция просит не паниковать

Сегодня, 13 июня, в Киеве проходят полицейские учения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице столичной полиции в Facebook.

В частности, как сообщается, по легенде преступники ранили и взяли в заложники предпринимателя. Таким образом, отрабатываются оперативные действия и планы всех профильных служб по освобождению человека.

В полиции просят киевлян не паниковать и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Как сообщает «112 Украина», правоохранители перекрыли все въезды и выезды из территории Психиатрической больницы им. Павлова на ул. Кирилловской. На территорию пропускают лишь автомобили «скорой» и медучреждения, автомобили с маленькими детьми, а также спецтехнику. У входа скопилось много машин. Некоторым пациентам приходится добираться пешком.