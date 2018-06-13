Журнал Charlie Hebdo нарисовал «кровожадную» карикатуру на Путина в преддверии ЧМ-2018

Известный своими острыми карикатурами французский журнал Charlie Hebdo посвятил обложку номера от 14 июня чемпионату мира в России. Как выяснили журналисты «Фразы», на ней изображен президент РФ Владимир Путин.

Обложка появилась в «Твиттер» издания накануне старта турнира.

На ней Владимир Путин изображен в танке, атакующим футбольные ворота противника, целясь в испуганного вратаря.

Тут же надпись — «Вперед, Россия!»

Материал в журнале называется «Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне».

Как писала «Фраза», чемпионат мира в России стартует в четверг, 14 июня.

Накануне старта турнира наш эксперт дал свой прогноз на ЧМ-2018.

Также стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.