Журнал Charlie Hebdo нарисовал «кровожадную» карикатуру на Путина в преддверии ЧМ-2018

Известный своими острыми карикатурами французский журнал Charlie Hebdo посвятил обложку номера от 14 июня чемпионату мира в России. Как выяснили журналисты «Фразы», на ней изображен президент РФ Владимир Путин.
Обложка появилась в «Твиттер» издания накануне старта турнира.
На ней Владимир Путин изображен в танке, атакующим футбольные ворота противника, целясь в испуганного вратаря.
Тут же надпись — «Вперед, Россия!»
Материал в журнале называется «Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне».
Как писала «Фраза», чемпионат мира в России стартует в четверг, 14 июня.
Накануне старта турнира наш эксперт дал свой прогноз на ЧМ-2018.
Также стало известно расписание трансляций матчей ЧМ-2018.