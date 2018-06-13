Ученые назвали овощ, который омолаживает клетки мозга и способен победить рак

Ученые выявили новые удивительные свойства репчатого лука. Как выяснили журналисты «Фразы», он способен очищать клетки головного мозга, способствует улучшению памяти и даже может победить рак груди.

Как сообщает международная группа французских и японских ученых, лук омолаживает клетки мозга, так как содержит активные серные соединения, выводящих токсины.

Ученые также подтвердили, что лук защищает наш организм от микробов и вирусов. Кроме этого он благоприятно влияет на нормализацию эмоционального тонуса человека.

Кроме этого, как сообщили ученые, в красном луке есть вещества, которые замедляют образование злокачественных клеток и предотвращать появление рака груди.

Лук, как говорят ученые, нужно есть хотя бы по 150 грамм в день – это одна луковица. В ней содержится половина суточной нормы витаминов А и С, пятая часть нормы калия и кальция – они улучшают работу сердца, а также важны для костей.

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