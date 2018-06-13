Сестра Сенцова не считает, что ее брат может стать «Надеждой Савченко №2»

Сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан утверждает, что ее брат в случае освобождения не будет заниматься политикой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сказал в интервью «Апострофу».

Каплан сказала, что не понимает, когда ее брата сравнивают с Надеждой Савченко. «Это неприятно и странно», — сказал сестра Сенцова.

Ранее в интервью изданию Ukraina.ru кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что по возвращению Сенцов может стать «Надеждой Савченко № 2».

Олег Сенцов был арестован российскими силовиками в Крыму еще в 2014 году. Его обвиняли в терроризме. В 2015 Сенцова приговорили к 20 годам колонии. А в 2018 году Сенцов объявил голодовку.

Напомним, что украинский политик Евгений Мураев считает, что Сенцов и Сущенко нужны украинской власти только как жертвы.