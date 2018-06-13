Робби Уильямс огорчил соотечественников участием в открытии ЧМ-2018 и скептицизмом в отношении английской сборной

Британский певец Робби Уильямс совершил позорный поступок. Как выяснили журналисты «Фразы», именно так британские СМИ охарактеризовали факт выступления Уильямса на открытии Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

«Позорный поступок, совершенный намеренно или неосознанно», «неожиданность и разочарование», «надеюсь Робби передумает» — такие слова звучали сегодня в адрес певца.

Сам Робби Уильямс заявил, что надеется на победу сборной Англии в ЧМ 2018. Вместе с тем, он проявил некоторый скептицизм в оценках: «Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира еще при моей жизни... Если ты болеешь за сборную Англии — часто приходится разочаровываться».

Напомним, Интер покажет все матчи ЧМ-2018 в прямом эфире. Расписание трансляций — здесь.