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В Украине скоро будет новый глава Министерства здравоохранения, - Евгений Комаровский

В Украине скоро будет новый глава Министерства здравоохранения, - Евгений Комаровский

Глава Минздрава Ульяна Супрун пришла из другого мира, она инопланетянка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью изданию «Вести» сказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Эксперт заявил, что скорее всего в Украине скоро будет новый глава Минздрава. «Первый совет, который бы я дал будущему министру здравоохранения, а он ведь будет совсем скоро, что кто бы вас ни звал на эту должность, — идти нельзя, не обеспечив себе доступ к коммуникациям», — отметил Комаровский.

Он также отметил, что на месте Супрун упал бы в ноги Шустеру и попросил сделать программу посвященную медицине.

Комаровский также посоветовал Супрун молчать и не давать интервью, которые могут быть использованы против нее. «Я сейчас очень мало даю интервью, потому что с моим опытом я уже с первых двух вопросов понимаю, что мне придется три часа это все переписывать. И пресс-служба понимает, сейчас шеф что-то ляпнет. А Супрун ляпает постоянно», — сказал эксперт.

Тэги: здоровье, Евгений Комаровский, Ульяна Супрун

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