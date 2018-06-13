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Владимир Гройсман сказал несколько «теплых» слов скандальному «мяснику» и заму главы Минздрава Линчевскому

Владимир Гройсман сказал несколько «теплых» слов скандальному «мяснику» и заму главы Минздрава Линчевскому

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что замминистра здравоохранения Ульяны Супрун Александром Линчевский должен загладить свою вину. Как выяснили журналисты «Фразы», Владимир Гройсман посоветовал скандальному заму «найти хоспис, онкобольницу» и поддержать их.

По информации Правительственного портала, Гройсман сказал следующее: «Было бы хорошо, если бы ваши дальнейшие шаги дали всем понимание, кто вы есть на самом деле, какие у вас взгляды, принципы и моральные качества — на конкретных действиях».

Как сообщали ранее СМИ, еще в начале июня 2018 года в Украине разгорелся скандал из-за слов Александра Линчевского. Возмущение вызвало высказывание о том, что больные раком, которым делают трансплантацию костного мозга за границей, все равно умрут.

Вместе с тем, известный врач Евгений Комаровский считает, что «Линчевский не сказал вообще ничего, что было бы неуместно в том контексте, в котором он выступал».

Напомним также, что пользователи Соцсети были возмущены видео с замминистра здравоохранения Украины, таракальным хирургом Александром Линчевским. На видео запечатлен момент проведения Линчевским операции на открытом сердце и четко видно как нарушаются все допустимые нормы. «Он как мясник себя ведет. Не знаю, где и когда это снято, что это был за случай, какая операция, но это ненормально», — сказал директор Национального института сердца, завкафедрой кардиохирургии Института последипломного образования им. Шупика Борис Тодуров.

Тэги: здоровье, Владимир Гройсман, Ульяна Супрун, Александр Линчевский

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