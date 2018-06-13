Михаил Кухар: Рынок Украины фактически «расчищен» под заход 4-5 больших банков извне

Рынок Украины фактически «расчищен» под заход 4-5 больших банков извне, с чистыми балансами и большим капиталами. Об этом в своей ФБ написал экономист Михаил Кухар.

«И все полетит вверх дальше. Правда уже без кого-то...», — добавил эксперт.

Такой прогноз Михаил Кухар сделал ссылаясь на статью в издании Экономическая правда.

Недавно Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало традиционный рейтинг, оценив стабильность украинской банковской системы. По пяти банкам Украины прогноз остался практически неизменным.

Как сообщалось ранее, граждане Украины продолжают массово сдавать валюту. По данным НБУ май 2018 года стал рекордным.

Напомним также, что из-за выборов Украина останется без кредитов МВФ еще на полтора года.