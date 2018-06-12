Украина передала в суд ООН почти центнер обвинений в адрес России

Украина передала в Международный суд ООН меморандум с обвинениями в адрес России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал глава государства.

В то же время, как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter, меморандум состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

Как сообщает «Европейская правда», столько доказательств в МС ООН еще никто не подавал.

Как сообщала «Фраза», в середине января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге относительно нарушения Россией Конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

6 марта 2017 года Международный суд в Гааге начал публичные слушания по иску Украины против России.

19 апреля того же года Международный суд ООН принял решение о введении мер для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар на территории временно оккупированного Россией Крыма, включая возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Вместе с тем суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.