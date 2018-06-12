Главные новости за 12 июня 2018 года

Климкин рассказал о хороших новостях по итогам первой за 16 месяцев встречи глав МИД стран «нормандской четверки». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии хороших новостей после встречи глав МИД «нормандской четверки» в Берлине. При этом он признал, что в вопросе введения миротворцев на Донбасс Украина и Россия «находятся в разных вселенных».

Украинским военным запретили начислять штрафные санкции и кредитные проценты. Военнослужащим Украины запретили начислять штрафные санкции и проценты по кредитам в «особый период». Так постановил Верховный Суд страны.

В Украине ввели серьезные ограничения для дронов и беспилотников. В Украине решили заняться регламентированием полетов дронов и других беспилотников, масса которых не превышает двух килограмм. Ограничения во «Временном порядке использования воздушного пространства Украины» ввела Государственная авиационная служба страны.

«Укрзализныця» со следующей недели начнет кормить пассажиров пастой и гаспачо. Акционерная государственная компания «Укрзализныця» объявила о запуске с 18 июня услуги полноценного питания. Поначалу она будет действовать лишь в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра. Во вторник, 12 июня, в Киеве приключилось несколько странных ДТП. Можно выделить как минимум два из них.

В Киеве — массовое отравление курсантов Военного института. В Киеве в Военном институте телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут случилось массовое отравление учащихся курсантов. Могли пострадать до 150 человек.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына не обошлась без курьезов и пикантных подробностей. Историческая встреча президента США Дональда Трампа и верховного лидера Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына ознаменовалась рядом курьезов. В частности, на улицах Сингапура, где проходил саммит, были замечены двойники двух руководителей.

Смертельная вечеринка: в России катамаран столкнулся с баржей — много погибших. Смертельное ЧП случилось в российском Волгограде. На Волге столкнулись катамаран и баржа.

Богатейший человек планеты едва не стал жертвой грабителей-лихачей. В дом основателя и главы компании Amazon Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз пытались проникнуть грабители. Преступники до сих пор находятся на свободе.

В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете. Страшная трагедия разыгралась в Орландо (штат Флорида, США), где мужчина взял в заложники четверых детей. Отморозок убил детей, после чего застрелился сам.