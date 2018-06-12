Россия «отжала» у Украины почти всю морскую рыбу

Украинские рыболовы бьют тревогу: Россия захватила почти все рыбные хозяйства и ресурсы нашей страны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко.

Как цитирует его издание «Крым.Реалии», после аннексии Крыма Россия захватила почти 90% рыбного промысла Украины.

До 2014 года улов Украины в Черном море составлял до 50 тысяч тонн.

По его словам, в Азовском море в 2018 году Украине удалось выловить уже более 37 тысяч тонн, что частично перекрыло потери.

Как писала «Фраза», украинские водоемы могут полностью остаться без рыбы.

В Торгово-промышленной палате говорили о катастрофическом загрязнении Днепра. Ученые-экологи били тревогу, заявляя, что, если все останется по-прежнему, то уже через 150 лет главная река страны станет ее главным болотом.