«Укрзализныця» со следующей недели начнет кормить пассажиров пастой и гаспачо

Акционерная государственная компания «Укрзализныця» объявила о запуске с 18 июня услуги полноценного питания. Как выяснили журналисты «Фразы», поначалу она будет действовать лишь в некоторых пассажирских поездах, курсирующих в ночное время.

Как объяснил исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов в ходе презентации услуги 12 июня, речь идет о том, что на отдельных маршрутах во время поездки пассажирам будет доступен полноценный завтрак и обед, в том числе состоящий из горячих первых и вторых блюд, сообщает «Радио Свобода».

Первоначально услуга в режиме тестирования будет доступна на четырех поездах: Киев — Ужгород, Киев — Мариуполь, Киев — Ивано-Франковск (№ 7) и Киев — Ивано-Франковск (№ 749).

На своей странице в Facebook Кравцов написал, что вместо борща на первое пока будет предлагаться гаспачо и еще два вида супов. Заказ можно будет оформить по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе. А ланч-боксы с едой можно будет заказать при заказе билета. При этом цены планируется сделать «демократичными».

Он также приложил фотографию меню.

Видео с распаковкой ланч-бокса от «Укрзализныци» публикует официальная страница медиа-центра «Магистраль» в Facebook.

Как сообщала «Фраза», с 30 мая 2018 года стоимость проезда в пассажирских поездах на всех направлениях выросла на 12%.