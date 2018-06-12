Украинским военным запретили начислять штрафные санкции и кредитные проценты

Военнослужащим Украины запретили начислять штрафные санкции и проценты по кредитам в «особый период». Как выяснили журналисты «Фразы», так постановил Верховный Суд страны.

Данное решение Верховный Суд Украины вынес еще 30 мая как постановление по иску о взыскании задолженности с одного из военнослужащих по его кредитному договору.

В решении говорится, что «военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным — с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом».

Верховный Суд мотивирует свое решение статьями 5 и 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и частью 15 статьи 14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Отмечается, что, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», особый период наступает «с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий». Верховный Суд считает началом особого периода 18 марта 2014 года.

Как писала «Фраза» прошлой осенью, судьи обновленного Верховного Суда приняли присягу.

Также сообщалось, что судебная система Украины начала работать совершенно по-новому.