Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Украинским военным запретили начислять штрафные санкции и кредитные проценты

Украинским военным запретили начислять штрафные санкции и кредитные проценты

Военнослужащим Украины запретили начислять штрафные санкции и проценты по кредитам в «особый период». Как выяснили журналисты «Фразы», так постановил Верховный Суд страны.

Данное решение Верховный Суд Украины вынес еще 30 мая как постановление по иску о взыскании задолженности с одного из военнослужащих по его кредитному договору.

В решении говорится, что «военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным — с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом».

Верховный Суд мотивирует свое решение статьями 5 и 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и частью 15 статьи 14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Отмечается, что, согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации», особый период наступает «с момента объявления решения о мобилизации или с момента введения военного положения и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий». Верховный Суд считает началом особого периода 18 марта 2014 года.

Как писала «Фраза» прошлой осенью, судьи обновленного Верховного Суда приняли присягу.

Также сообщалось, что судебная система Украины начала работать совершенно по-новому.

Тэги: общество, военные, Верховный Суд Украины, АТО, ООС

Комментарии

Колонка автора
12.06.18 09:00

ЧМ-2018: событие захватывающее, скандальное и непредсказуемое

Автор: Андрей Шахов

Статьи

12.06.18 09:17

Резкая смена персонажей в Нацкомэнерго и коммунуслуг. К чему бы это?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 12 июня 2018 года

Главные новости за 12 июня 2018 года
12.06.18 19:00
185
Последние новости
12.06.18 19:00

Главные новости за 12 июня 2018 года
12.06.18 16:33

Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
12.06.18 16:14

Украина передала в суд ООН почти центнер обвинений в адрес России
12.06.18 15:42

Россия «отжала» у Украины почти всю морскую рыбу
12.06.18 15:25

«Укрзализныця» со следующей недели начнет кормить пассажиров пастой и гаспачо
12.06.18 15:15

Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
12.06.18 14:51

Украинским военным запретили начислять штрафные санкции и кредитные проценты
12.06.18 13:58

Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
12.06.18 13:37

В Украине ввели серьезные ограничения для дронов и беспилотников
12.06.18 13:11

«Киевпастранс» анонсировал регулярные облавы на «зайцев» при поддержке полиции

Интервью

12.06.18 09:29

Алексей Пасека: Украинский полицейский понимает, что он не защищен

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете
В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете
Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына не обошлась без курьезов и пикантных подробностей
Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына не обошлась без курьезов и пикантных подробностей
Смертельная вечеринка: в России катамаран столкнулся с баржей – много погибших
Смертельная вечеринка: в России катамаран столкнулся с баржей – много погибших
В киевском спальнике велосипедист угодил под колеса автомобиля. Сам виноват
В киевском спальнике велосипедист угодил под колеса автомобиля. Сам виноват
На раскопках в Израиле найдена голова библейского царя
На раскопках в Израиле найдена голова библейского царя
Мэр Киева Кличко слетал в США, где его включили в Международный зал боксерской славы
Мэр Киева Кличко слетал в США, где его включили в Международный зал боксерской славы
На Западной Украине дотла сгорела вековая церковь
На Западной Украине дотла сгорела вековая церковь
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов