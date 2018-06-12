В Украине ввели серьезные ограничения для дронов и беспилотников

В Украине решили заняться регламентированием полетов дронов и других беспилотников, масса которых не превышает двух килограмм. Как выяснили журналисты «Фразы», ограничения во «Временном порядке использования воздушного пространства Украины» ввела Государственная авиационная служба страны.

Несмотря на то, что дронами и беспилотниками до сих пор можно управлять без специальных разрешений, было решено ввести определенные ограничения.

Отныне запрещены ночные полеты. Также нельзя проводить полеты над объектами, которые «находятся под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УГО, другими военными и правоохранительными органами».

Отныне нельзя летать и над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, складами опасных веществ и жидкостей. Полеты запрещены над исправительными центрами, колониями и СИЗО.

Отмечается, что можно пересекать, но нельзя летать над центральными улицами населенных пунктов, железными дорогами и линиями электропередач.

Кроме этого, запретили полеты над «местами аварий и катастроф, зонами полицейских, АТО, специальных операций и зонами, определенными для обеспечения безопасности лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана».

В документе говорится, что «запрещены полеты над другими важными государственными и потенциально опасными объектами». Список их не уточняется.

Для того чтобы совершать полеты над перечисленными объектами, теперь нужно получить соответствующее разрешение у того, кто за данный объект отвечает.

Регламентируется также максимальная скорость полета (160 км/ч), высота (50 метров), расстояние от пилота (не более 500 метров) и расстояние до посторонних лиц (не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет – не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек – не ближе 150 метров).

Отмечается, что полет «может пресекаться по требованию представителей правоохранительных органов или военных формирований, если они считают, что судно угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей».

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