«Киевпастранс» анонсировал регулярные облавы на «зайцев» при поддержке полиции

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» решило привлечь к борьбе с пассажирами, которые пользуются коммунальным транспортом без билетов, Национальную полицию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице КП в Facebook.

В частности, как сообщается, начиная с этой недели проверки при участии полицейских будут проводиться регулярно, на разных маршрутах и в разное время. По словам генерального директора «Киевпастранса» Дмитрия Левченко, это должно защитить контролеров от агрессивных действий безбилетников.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, помимо безопасности контролеров, благодаря усиленным проверкам в «Киевпастрансе» хотят увидеть реальную картину с льготниками, системными нарушителями и уменьшить количество «зайцев».

Как сообщала «Фраза», 15 мая 2018 года заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что с 14 июля в Киеве в 2 раза подорожает проезд в общественном подземном и надземном транспорте.

Это вызвало возмущение киевлян, которые создали на сайте Киевсовета соответствующую петицию.