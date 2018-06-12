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Поножовщина в Киеве: девушка ранила двух человек

Поножовщина в Киеве: девушка ранила двух человек

Вечером понедельника, 11 июня, в Киеве произошла поножовщина. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился по улице Александра Пироговского, 16 (Соломенский район).

Как рассказал ДТП.kiev.ua очевидец, тут была драка, в ходе которой девушка нанесла двум людям ножевые ранения.

На место ЧП приехала полиция и медики. Пострадавших пришлось госпитализировать.

Полицейские задержали девушку. Продолжается следствие.

Как писала «Фраза» весной, в Киеве парню за сделанное замечание всадили нож по рукоятку в голову.

Тэги: Киев, полиция, общество, поножовщина

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