В Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук

Трагедия произошла в одном из частных домов Ирпеня в ночь на 10 июня. Как выяснили журналисты «Фразы», тут стаффордширский терьер напал на женщину, в результате чего она получила страшные увечья.

Как пишут «Факты», ссылаясь на местную полицию, бойцовый пес набросился на мать своего хозяина. ЧП произошло во дворе дома, где гулял стаффордширский терьер. Что случилось с собакой, непонятно, но она атаковала женщину и буквально отгрызла ей кисти рук.

Справиться с псом удалось лишь после приезда полиции, которые отогнали его выстрелами в воздух, после этого приехали ветеринары и из ружья ввели собаке снотворное.

Как сообщает директор городского КП «Служба защиты и лечения животных» Ирина Мурга, женщина пыталась защищаться от пса топором.

Отмечается, что за собакой, были сделаны все необходимые прививки, однако мало занимались с кинологом, из-за чего, видимо, и случился всплеск агрессии. Пса пришлось усыпить.

Как писала «Фраза», в одном из районов Киева из-за бешенства собак был объявлен двухмесячный карантин.

Зимой люди в столице жаловались, что дворники посыпали дороги средством, которое разъедало собакам лапы.