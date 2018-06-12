Климкин рассказал о хороших новостях по итогам первой за 16 месяцев встречи глав МИД стран «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии хороших новостей после встречи глав МИД «нормандской четверки» в Берлине. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом он признал, что в вопросе введения миротворцев на Донбасс Украина и Россия «находятся в разных вселенных».

«Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня снова собрались после определенной паузы, в том, что у нас сегодня была реальная дискуссия с возможностью обсудить ряд вопросов, — заявил Климкин на брифинге по итогам встречи. -Вторая хорошая новость заключается в том, что у нас было реальное обсуждение вопросов освобождения наших политических заключенных и заложников и формата миротворческой миссии».

Как сообщает УНИАН, по словам дипломата, ранее в «нормандском формате» не обсуждались вопросы ни освобождения политических заключенных, ни миротворческой миссии. При этом, по его утверждению, российский министр Сергей Лавров при этом заявил о готовности предоставить доступ уполномоченному по правам человека в Украине Людмиле Денисовой доступ к украинским политическим заключенным, которые сегодня находятся в российских тюрьмах.

В то же время говоря о миротворческой миссии ООН на Донбассе Климкин признал, что в данном вопросе позиции Украины и России «находятся в разных вселенных», сообщает «Укринформ». По словам Климкина, предложения Москвы стали еще хуже, чем были изначально и на данный момент она предлагает «тотально фейковую миссию», в рамках которой миротворцы смогут лишь сопровождать наблюдателей от ОБСЕ и ничего более.

Позиция же Украины, как утверждает глава внешнеполитического ведомства, заключается в том, что миротворцы должны получить реальный мандат, чтобы влиять на ситуацию на всей оккупированной территории Донбасса.

Отметим, первая за полтора года встреча глав МИД Украины, Франции, Германии и России продолжалась 4,5 часа и проходила в закрытом для прессы формате.

Как сообщала «Фраза», начало встречам «нормандской четверки» было положено 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Европе.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла в ночь на 20 октября 2016 года в Берлине. Подводя ее итоги, президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности по разработке и утверждению «дорожной карты», и, в частности, введению на Донбасс полицейского миссии ОБСЕ на весь переходный период. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об «особом статусе» Донбасса.

24 октября Порошенко подробно рассказал все детали этой встречи.

Последняя встреча «нормандской четверки» в формате глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции состоялась 29 ноября 2016 года.

2 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «нужно продолжать усилия именно в „нормандском формате“, в рамках действующих соглашений».

4 мая 2017 года «Нормандский формат» переговоров по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавил свою работу.